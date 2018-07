L'inizio del nuovo campionato si sta sempre di più avvicinando e, allo stesso modo, anche la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Al Torino manca ancora un esterno mancino per il centrocampo di Walter Mazzarri ma, nelle ultime ore, da segnare un'accelerata nella trattativa per Kieran Gibbs del West Bromwich.



Il terzino inglese ex Arsenal sembra essere diventato la prima scelta per il ruolo di esterno sinistro, dopo le difficoltà riscontrate dal direttore sportivo Gianluca Petrachi nel convincere il Real Betis a cedere Junior Firpo. Il dirigente del Torino sta ora provando a chiudere, in tempi stretti, la trattativa per il calciatore inglese.