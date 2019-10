Dopo l'ennesima sconfitta in questo inizio di stagione, stavolta subita per opera della Lazio, il presidente del Torino Urbano Cairo e l'allenatore Walter Mazzarri hanno deciso di portare la squadra in ritiro in vista del derby di sabato contro la Juventus.



La formazione granata ha avuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative e per Mazzarri la partita contro la Juventus sarà quella decisiva per il suo futuro. In caso di sconfitto l'esonero del tecnico sembra essere sempre più probabile.