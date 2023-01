Questa mattina Tuttosport ha cercato di fare luci sulle condizioni fisiche del difensore del Torino Perr Schuurs in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il giovane difensore olandese, che quando in estate i viola stavano per vendere Milenkovic si trovava in cima alla lista dei desideri per sostituirlo al momento è a forte rischio, lasciando nel dubbio Juric fino all’ultimo momento. Secondo il quotidiano il giocatore però ptorebbe ancora avere la possibilità di recuperare e di finire comunque nella lista dei convocati: decisiva sarà la rifinitura di quest’oggi.





Il classe 1999, dopo il suo arrivo dall’Ajax, si è comunque dimostrato all’altezza della nostra Serie A: uno tra i più positivi della rosa granata, è stato uno dei nuovi arrivati nel nostro campionato che ha avuto uno dei migliori impatti. Per questo una sua assenza in vista di domani potrebbe favori, e non poco, la squadra di Vincenzo Italiano: il suo problema è legato alla botta ricevuta contro lo Spezia poco meno di 5 giorni fa. Per lo staff medico il giocatore potrebbe farcela davvero, ma gli ultimi provini saranno fondamentali per capire se potrà essere o meno della partita. Nel frattempo il tecnico croato ha studiato anche le eventuali alternative: pronto Buongiorno.