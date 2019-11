Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nella prossima sessione di mercato c'è anche Kevin Bonifazi. Le pretendenti al difensore non mancano di certo: sulle sue tracce ci sono Bologna, Parma e Spal che lo vorrebbero già a gennaio. Ora il presidente granata Urbano Cairo ha fissato il prezzo per il giocatore.



Per acquistare a titolo definitivo Bonifazi servono 15 milioni di euro. Bologna, Parma e Spal proveranno però a convincere il Torino a cedere il difensore con la formula del prestito.