Portare Armando Izzo a Milano per l'Inter potrebbe rivelarsi molto più costoso del previsto: il Torino, infatti, non ha intenzione di fare sconti alla società nerazzurra e, ora che l'ipotesi di uno scambio con Roberto Gagliardini sta naufragando, il presidente Urbano Cairo è intenzionato a chiedere 25 milioni di euro per il cartellino del difensore centrale.



E' questa la cifra che il Torino valuta il suo numero 5. Per abbassarla l'Inter valuta alcune contropartite tecniche da inserire nella trattativa e Cairo non è disposto a fare sconti sul prezzo.