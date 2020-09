Armando Izzo lascerà il Torino, ma non subito. Il Torino ha infatti al momento bloccato la cessione del difensore, che è corteggiato da diverse squadre: Inter, Lazio e Fiorentina su tutte. Il motivo è l'emergenza terzini: Ola Aina sta per diventare ufficialmente un giocatore del Fulham, Cristian Ansaldi non è al meglio, è così che Marco Giampaolo si ritrova con i soli Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda.



Armando Izzo in queste settimane è stato provato come terzino destro e in questa posizione potrebbe giocare anche sabato prossimo contro la Fiorentina.