Koffi Djidji è finito nel mirino dell'Inter ma il difensore ivoriano è ritenuto un giocatore importante del Torino e da Ivan Juric che non vorrebbe perderlo: per questo motivo la società granata sta provando a trovare un accordo con l'entourage del giocatore per arrivare all'accordo per il rinnovo del contratto.



Djidji dal prossimo 1 luglio potrebbe finire sul mercato degli svincolati ma il Torino sta provando in ogni modo a evitare che questo accada.