Tra i giocatori del Torino che sono sul mercato e che potrebbero partire nel corso di quest'estate c'è anche il portiere Salvador Ichazo. L'estremo difensore uruguaiano in questa stagione non è mai sceso in campo e ha il contratto in scadenza nel 2019.



Per non perderlo a parametro zero fra dodici mesi, la società granata gli cercherà in queste settimane una nuova squadra: nel Torino attualmente è il terzo portiere, ruolo che nella prossima stagione potrebbe essere affidato al numero 1 della Primavera. Ichazo è pronto quindi a dire addio al Toro e potrebbe fare ritorno in Sud America.