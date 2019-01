Due sole presenze in campionato e una in Coppa Italia: è questo il magro bottino raccolto nella prima parte di stagione da Vanja Milinkovic-Savic con la maglia della Spal, dove è chiuso dal titolarissimo Alfred Gomis.



Proprio l'esiguo numero di presenze in biancoazzurro del portiere serbo, che è di proprietà del Torino, ha fatto attivare il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi che era sta cercando una nuova sistemazione al giovane estremo difensore. Milinkovic-Savic a gennaio, quindi, potrebbe lasciare la Spal.