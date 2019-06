L'AEK Atene non riscatterà Lucas Boyé. L'attaccante argentino nelle prossime settimane tornerà quindi al Torino ma la sua permanenza in granata non durerà molto: il giocatore, infatti, non rientra nei piani di Walter Mazzarri e il neo direttore sportivo Massimo Bava è già al lavoro per trovargli un'altra sistemazione.



Boyé ha qualche richiesta dall'Argentina ma per il momento non è ancora arrivata nessuna vera e propria offerta per il suo cartellino.