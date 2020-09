Il mercato in entrata del Torino è al momento bloccato: il motivo è da ricercare nelle difficoltà che il direttore tecnico Davide Vagnati sta riscontrando nel cedere i giocatori in esubero. Tra questi c'è anche Armando Izzo, che il presidente Urbano Cairo spera che possa portare nelle casse granata una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.



Per riuscire a cedere il difensore il Torino spera nell'aiuto di Mino Raiola: l'agente del giocatore nei prossimi giorni tornerà a parlare con Inter e Fiorentina, due delle squadre interessate a Izzo.