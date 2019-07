Per colpa di un infortunio Matteo Politano ha bloccato il proprio percorso di inserimento nella nuova Inter di Conte. Eppure il club nerazzurro, che lo ha riscattato dal Sassuolo a inizio estate, è pronto a valutare offerte per lui con l'obiettivo di fare plusvalenza. Secondo Tuttosport il principale acquirente per Politano è il Torino che è alla ricerca di un esterno d'attacco per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri.