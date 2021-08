Già nel recente passato il Torino aveva posato i propri occhi su Davide Biraschi ora il direttore tecnico Davide Vagnati è tornato a seguire il difensore con grande interesse.



Viste le difficoltà che sta riscontrando per arrivare a Sebastian Walukiewicz​ del Cagliari, il Torino è tornato a sondare il terreno per il calciatore del Genoa. Biraschi è un difensore molto duttile, che può agire sia da centrale nella retroguardia a tre che come terzino.