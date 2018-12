Negli ultimi giorni si sta facendo sempre più largo la possibilità di un clamoroso ritorno al Torino di Adem Ljajic nel mercato di gennaio. Il Besiktas, squadra a cui il trequartista è stato ceduto in estate in prestito, sta attraverso un periodo di crisi economica e il difensore Pepe è stato costretto a rescindere il contratto.



Ljajic era stato ceduto dal Torino al Besiktas con la formula del prestito con obbligo di riscatto alla 17ª presenza in bianconero. Per il momento il calciatore serbo ha totalizzato 15 presenze, se il club Besiktas vorrà tenere e pagare i 6,5 milioni di euro necessari per riscattarlo lo si capirà nelle prossime partite: se Ljajic non dovesse scendere in campo allora il suo ritorno al Torino sarebbe più probabile.