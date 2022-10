Il Torino non ha un gran rapporto con i calci di punizione. La squadra di Juric non segna su punizione diretta da più di cinque anni. Tanti, tantissimi. L'ultimo a riuscirci era stato Adem Ljajic in un Genoa-Torino di fine campionato: un destro deviato dalla barriera. Da quel giorno, sono passate 202 partite senza reti.



CHI LE TIRA - Eppure in squadra gli specialisti ci sono. Uno su tutti? Ricardo Rodriguez, l'ex difensore del Milan ai tempi del Werder Brema calciava punizioni come fossero rigori, ma finora in granata ha centrato solo due traverse. Altri potenziali tiratori sono Vlasico e Miranchuk, che in Russia le tiravano rispettivamente con Cska e Spartak Mosca.