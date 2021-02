Lautaro Martinez è stato vicinissimo a diventare un calciatore del Torino: a rivelarlo è stato il giornalista Gianluca Di Marzio. Nell'estate del 2017, quando ancora militava nel Racing Club, l'allora direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, aveva imbastito una trattativa per portare in Italia l'attaccante.



Il Torino offrì una cifra tra gli 11 e i 12 milioni di euro, il Racing ne chiedeva 15 e l'affare non andò in porto. Un anno dopo fu l'Inter ad acquistare il calciatore per 25 milioni di euro.