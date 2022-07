Chissà qual è stato il primo pensiero diquando, lunedì mattina, ha diretto il primo allenamento della stagione: a guardare le facce dei giocatori presenti, del Torino che si è visto lo scorso campionato e di quello che sarà protagonista nel prossimo c’era davvero molto poco. Appena dieci reduci dall’ultima stagione, tra cui il terzo portieree una serie di giocatori in partenza come, diversi Primavera o ex che sono rientrati dei rispettivi prestiti. E’ poi arrivato, promettente terzino destro proveniente dalsu cui la società granata ha voluto scommettere, sta per arrivare, trequartista serbo reduce da una stagione da dimenticare con il. Più che i nuovi arrivi, a colpire l’attenzione in questi primi giorni di allenamenti sono coloro che non ci sono più.Il Torino ha perso diverse pedine importanti della scorsa stagione, in primis il capitanoed ora in cerca di una nuova squadra. Poi, che prima ancora che il campionato finisse, ha comunicato la propria volontà di non restare, a seguire, rientrati rispettivamente ale alladopo la conclusione del prestito. Tra i partenti illustri c’è poi anche, non riscattato dalla Juventus e che negli ultimi giorni si è accasato alla Fiorentina:. Non è stato riscatto nemmeno, altra pedina fondamentale della squadra della scorsa stagione, ma la trattativa con il Leicester per il suo ritorno (sempre con la formula del prestito ma con un’opzione per il riscatto a cifre più basse è in corso)(il primo perché vuole giocare in un club protagonista in Champions League, il secondo perché bocciato dopo una stagione con troppi errori),. Tra coloro che hanno giocato con continuità restano i soliIl Torino attualmente è un cantiere aperto e c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto se si vuole provare ad assecondare le ambizioni e gli obiettivi di Juric.parlando, dopo l’ultima gara di campionato contro la Roma, degli obiettivi per la nuova stagione.Gli sono stati promessi rinforzi che ancora non sono arrivati e, avrebbe volentieri continuato ad allenare Mandragora, Praet e anche Belotti, si è ritrovato invece ad iniziare la stagione con diversi giovani e giocatori con le valigie in mano. Un anno fa, tra agosto e settembre, Juric aveva criticato pubblicamente la società per come aveva operato sul mercato, senon raddrizzeranno la rotta al più presto, portando in granata giocatori di livello almeno uguale a quello di coloro che sono partiti, c’è da aspettarsi qualche altra sfuriata da parte del tecnico croato.