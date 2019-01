Cento anni fa a Cassando d’Adda nasceva Valentino Mazzola, quello che sarebbe poi diventato uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano oltre che il capitano oltre del Grande Torino. Per ricordare il suo storico numero 10, il Torino ha organizzato un evento speciale al Filadelfia: sullo storico campo, davanti agli occhi di Sandro Mazzola e di tanti calciatori che hanno fatto la storia della squadra granata, come Paolo Pulici, Claudio Sala, Luciano Castellini, Diego Fuser, Giacomo Ferri, si sono affrontati in un triangolare le formazioni dei Pulcini 2008 di Torino, Inter e Venezia. Ed esattamente 70 anni dopo l’ultima volta che lo storico capitano del Grande Torino è sceso in campo al Filadelfia, un altro Valentino Mazzola ha giocato con la maglia numero 10 granata e la fascia da capitano: il pronipote del campione.



All’evento in memoria di Valentino Mazzola hanno presenziato circa 3000 tifosi, tanti anche gli striscioni in memoria del capitano granata e del Grande Torino, tra questi spicca uno che ricorda l’importanza che ha avuto il Grande Torino per l’intera nazione: “Ad un’Italia distrutta avete ridato la dignità, sarete sempre gli eroi di questa città”.