Samuel Gustafson sarà uno dei giocatori che lascerà il Torino in questa sessione di mercato. Come è ormai noto il centrocampista svedese, reduce dalla promozione in serie A conquistata con l'Hellas Verona (squadra nella quale ha giocato in prestito nell'ultima stagione), non rientra nei piani di Walter Mazzarri ed è stato messo sul mercato. Il Torino vuole cederlo a titolo definitivo e il presidente Urbano Cairo ha ora fissato il prezzo del cartellino.



Per comprare Samuel Gustafson serviranno 5 milioni di euro: questa la cifra richiesta dal patron granata. Genoa e Hellas Verona, le due società maggiormente interessate al giocatore, sono avvertite.