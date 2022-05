Tra i protagonisti della promozione del Lecce in Serie A c'è Gabriel Strefezza: 14 gol, 6 assist e una stagione a mille per l'attaccante brasiliano al quale Marco Baroni non ha mai rinunciato. L'ex Spal ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, seguita da vicino anche dal Torino. Il ds granata Davide Vagnati lo conosce molto bene per averlo avuto a Ferrara, l'aveva portato in Italia nel 2016 dopo due provini non superati con Palermo e Lazio e ora ci riprova col Toro.



LA VALUTAZIONE - L'interesse dei granata è molto forte, il giocatore piace alla dirigenza che spinge per metterlo a disposizione di Juric. Per il Lecce il giocatore non è incedibile ma la richiesta si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Valutazioni, idee di mercato e cerchi che si possono chiudere: Vagnati studia il colpo Strefezza, dopo averlo portato alla Spal lo vuole anche al Toro.