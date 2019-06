Dopo aver perso il duello per Rade Krunic, il Torino prova ora ad anticipare il Milan per Christian Kouamé. L'attaccante del Genoa è seguito con molto attenzione dai rossoneri ma anche i granata non lo stanno perdendo d'occhio e il presidente Urbano Cairo ha avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore.



Nella sua prima stagione in serie A, Kouamé si è messo in luce per le sue qualità tecniche che gli hanno spesso permesso di mandare in rete i compagni di squadra (sono stati sei i suoi assist in stagione) oltre che di finalizzare lui stesso le azioni.