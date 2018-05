Nikola Kalinic nella prossima stagione non sarà un calciatore del Torino. Il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno infatti deciso di abbandonare la pista che porta al centravanti croato, che era stato valutato come possibile rinforzo per la squadra di Walter Mazzarri, soprattutto nel caso in cui Andrea Belotti dovesse essere ceduto.



Dietro la decisione di non provare a portare avanti la trattativa per Kalinic ci sono due motivi: innanzitutto Mazzarri non è mai stato particolarmente interessato al calciatore croato, che piaceva invece al suo predecessore Sinisa Mihajlovic, il secondo motivo è legato allo scarso interesse mostrato dallo stesso Kalinic verso il Torino.