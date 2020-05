A fine stagione il Torino potrebbe cambiare allenatore: con l'arrivo del nuovo direttore sportivo, Davide Vagnati, Moreno Longo non è più sicuro di poter restare. Tra i principali candidati alla sua successione ci sono Marco Giampaolo e Ivan Juric, ma il presidente granata non ha cancellato dalla sua lista neanche un altro nome: quello di Stefano Pioli.



Arrivare a un accordo con l'attuale allenatore del Milan non sarà affatto semplici, Cairo però lo stima molto ed è probabile che possa fare un tentativo per portarlo sotto la Mole.