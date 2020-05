Lo scorso gennaio Karol Linetty è stato vicino al passaggio al Torino. E' stato lo stesso centrocampista polacco a rivelarlo, spiegando che la trattativa non è andata in porto per la sua volontà di non lasciare la Sampdoria a stagione in corso. "Non volevo lasciare la Sampdoria in una situazione difficile, in piena lotta per la salvezza, cambiando improvvisamente squadra" aveva raccontato a Newonce Sport.



Linetty non è però sparito dai radar del Torino e la prossima estate, con ogni probabilità, il ds Davide Vagnati farà un nuovo tentativo per portare il giocatore sotto la Mole. A frenare l'affare potrebbero però essere le alte richieste economiche di Massimo Ferrero.