In attesa di capire se Moreno Longo verrà confermato sulla panchina del Torino e se per la prossima stagione verrà ingaggiato un nuovo allenatore, la società granata sta continuando a seguire Andrea Pinamonti.



L'eventuale arrivo sotto la Mole dell'attaccante del Genoa dipenderà proprio da chi sarà il tecnico della prossima stagione: Pinamonti è stato richiesto da Moreno Longo, che lo ha già allenato lo scorso anno al Frosinone, e solo in caso di sua conferma Urbano Cairo e Davide Vagnati faranno partire la trattativa.