Portare Roberto Gagliardini al Torino non sarà affatto semplice: l'Inter non sembra intenzionato a far partire il centrocampista, neanche come possibile contropartita per arrivare ad Armando Izzo e risparmiare sul cartellino del difensore. La società granata non sembra però intenzionato a mollare la presa sul mediano.



Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore tecnico, il presidente Urbano Cairo ha voluto lanciare un messaggio alle altre società, Inter compresa: "Vagnati nelle trattative è un osso duro". E lo stesso dt ha poi aggiunto che: "Sarà un mercato con tanti scambi". Alla fine verrà fatto anche quello tra Izzo e Gagliardini?