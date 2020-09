Rade Krunic è ancora un obiettivo di mercato del Torino. Al momento, però, la priorità del presidente Urbano Cairo è quella di sfoltire la rosa e solo in un secondo momento cercherà di chiudere le trattative in entrata.



Il Torino presenterà un'offerta al Milan per il calciatore bosniaco solamente nel caso in cui uno dei centrocampisti attualmente in rosa dovesse essere ceduto: in caso contrario l'unico rinforzo per la linea mediana sarà il regista. Lucas Torreira e Fausto Vera sono i due principali candidati a questo ruolo.