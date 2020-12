Le possibilità che Rade Krunic possa vestire la maglia del Torino nella seconda parte di questa stagione sono davvero molto poche, la società granata non ha però intenzione di arrendersi e di mollare la presa sul giocatore: per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati farà un altro tentativo per convincere il Milan a cedere il giocatore.



Krunic è un giocatore che è stato richiesto espressamente da Marco Giampaolo, che lo ha già potuto allenare prima all'Empoli e poi proprio al Milan: ora lo rivorrebbe al Torino, anche se i dirigenti rossoneri hanno già fatto sapere che non è vendita.