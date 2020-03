Karol Linetty lo scorso gennaio è stato vicino al trasferimento al Torino ma, come lo stesso centrocampista ha raccontato negli scorsi giorni, la trattativa non è andata a buon fine per la volontà del centrocampista polacco di restare alla Sampdoria.



A fine stagione, però, il Torino farà un nuovo assalto per Linetty: la formazione granata verrà rivoluzionata e a centrocampo arriveranno giocatori di qualità, più consoni all'idea di calcio di Moreno Longo (che dovrebbe essere confermato in panchina). Il calciatore polacco della Sampdoria resta quindi un obiettivo primario.