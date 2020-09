Il Torino non ha mollato la pista che porta a Lucas Torreira. Il regista uruguaiano è sempre l'obiettivo numero uno per quanto riguarda il centrocampo granata e, per questo motivo, il direttore tecnico Davide Vagnati è pronto a presentare una nuova offerta all'Arsenal.



Il Torino deve però prestare attenzione alla concorrenza dell'Atletico Madrid, altro club che ha messo nel proprio mirino il regista uruguaiano. La società granata cercherà di arrivare a un accordo per il prestito con obbligo di riscatto a Torreira.