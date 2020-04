Il campionato di serie A (ma non solo) a causa dell'emergenza sanitaria vive in una sorta di limbo: non si sa come finirà ma neppure quando ricomincerà. Dando per scontato che la stagione attuale verrà portata a termine, Opta ha elaborato un complesso modello che ha simulato come finirà il campionato e che tranquillizza i tifosi del Torino.



Secondo le previsioni fatte al computer, infatti, la squadra granata non retrocederà in serie B. Le tre principali candidate ad abbandonare la serie A sarebbero infatti Brescia, Spal e Genoa.