"Lobotka non è in uscita" ha dichiarato nei giorni scorsi il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Discorso chiuso per quanto riguarda la trattativa con il Torino? No, perché il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, spera ancora di riuscire a raggiungere un accordo.



Il Napoli non è disposto a cedere in prestito (nemmeno con diritto di riscatto) il centrocampista, l'unico modo per convincere i partenopei a cedere un giocatore che "non è in uscita" è quella di presentare un'offerta che possa convincere Aurelio De Laurentiis. Per questo motivo Vagnati e il presidente del Torino, Urbano Cairo, stanno ora valutando se proporre al Napoli un'offerta con obbligo di riscatto a fine stagione per riuscire ad avere Lobotka.