Daniele Baselli è uno dei giocatori del Torino che ha più mercato, uno di quelli che dopo il buon campionato disputato è riuscito ad attirare su di sé l'attenzione di diverse società tra cui la Lazio.



Il presidente Urbano Cairo non vuole però perdere il suo numero 8 e, per questo motivo, al momento non è intenzionato ad aprire una trattativa per cedere il giocatore. Baselli anche nella prossima stagione dovrebbe quindi indossare la maglia granata.