Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, tra i principali obiettivi di mercato del Torino per la prossima stagione ci sarebbe Juan Jesus. Il difensore della Roma era già stato cercato la scorsa estate ma alla fine i dirigenti granata avevano preferito puntare su un profilo low cost come Koffi Djidji.



Con l'addio al calcio giocato di Emiliano Moretti, il Torino potrebbe però tornare alla carica per il centrale brasiliano che il tecnico Walter Mazzarri conosce bene avendolo già allenata ai tempi dell'Inter.