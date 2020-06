Ezequiel Schelotto può tornare in Italia da svincolato e il Torino sta valutando il possibile affare: a riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport. L'esterno classe 1989 è in scadenza di contratto con il Brighton, squadra che attualmente occupa la quindicesima posizione nella Premier League inglese: non rinnoverà il contratto e a fine stagione lascerà la formazione inglese.



I contatti tra il Torino e l'entourage di Scheletto sarebbero già stati avviati anche se non si può ancora parlare di una vera trattativa per l'esterno.