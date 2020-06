Tra i difensori seguiti dal Torino in vista della prossima stagione c'è anche Davide Biraschi. Riuscire a portare in granata il centrale del Genoa non sarà però un compito semplice per il dt Davide Vagnati, che sta pensando di essere nella trattativa un giocatore come contropartita tecnica: Koffi Djidji.



L'ivoriano, dopo due stagioni al Torino, potrebbe essere ceduto ai rossoblù per avere uno sconto sul prezzo del cartellino di Biraschi, giocatore ritenuto molto importante da Enrico Preziosi che non sembra intenzionato a lasciarlo partire a cuor leggero.