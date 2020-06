Non è certo un mistero che Joao Pedro sia un obiettivo di mercato del Torino. La società granata ha già avviato i primi contatti per arrivare poi a imbastire una trattativa vera e propria con il Cagliari per l'attaccante: sabato, in occasione proprio di Cagliari-Torino, i dirigenti delle due squadre si incontreranno e continueranno i discorsi già iniziati per il possibile trasferimento del brasiliano sotto la Mole.



Per lasciar partire il brasiliano il club rossoblù chiede 20/25 milioni di euro, una cifra che il Torino cercherà di abbassare proponendo uno o due giocatori come contropartite tecniche: i principali candidati a entrare nella trattativa sono Simone Zaza e Koffi Djidji.