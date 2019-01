In questa sessione di calciomercato, a meno di imperdibili occasioni da cogliere, il Torino potrebbe non acquistare nessun nuovo calciatore. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sono però già al lavoro per la prossima estate: l'obiettivo è quello di trovare al più presto un esterno ugualmente bravo nel fare la fase difensiva e quella offensiva.



Manuel Lazzari della Spal è la prima scelta ma sul calciatore biancoazzurro è forte anche l'interesse del Napoli. Le alternative sono Boli Bolingoli-Mbombo del Rapid Vienna e Cristian Borja del Deportivo Toluca.