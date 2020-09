Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Marco Giampaolo. Tra i calciatori seguiti dal dirigente, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche M'Baye Niang.



Il calciatore franco-senegalese ha già vestito la maglia granata nella stagione 2017/2018 non lasciando però buoni ricordi, tanto che dopo appena una stagione venne ceduto al Rennes. Ora il Torino lo starebbe valutando per il proprio futuro.