I peggiori timori evocati dalle parole dei protagonisti di casa Torino subito dopo la partita contro l’Inter sono diventati realtà. Con una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, il club granata ha comunicato le condizioni del difensore olandese Perr Schuurs: “Gli esami strumentali eseguiti su Perr Schuurs hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica”.



STOP LUNGO - In attesa di ulteriori comunicazioni da parte della società, le prime impressioni che filtrano è che il centrale classe ‘99 dovrà osservare un periodo di stop non inferiore ai 6 mesi, che comprometterebbe quasi interamente la stagione in corso. Schuurs era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 51 della partita di sabato scorso contro l’Inter, quando nel tentativo di intervenire in scivolata per precedere il nerazzurro Barella aveva accusato una innaturale torsione al ginocchio sinistro. Da inizio stagione il giocatore del Torino ha disputato 10 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, con una rete all’attivo contro il Milan.