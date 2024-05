Il Torino perde pezzi, Juric: 'Zapata difficile, Buongiorno da valutare. Influenza per Sanabria'

Alla vigilia della gara di Verona contro l'Hellas, Ivan, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche il tema relativo all'infermeria:"Zapata ha un dolore al fianco, la vedo difficile che ci sia. E anche Buongiorno ha un fastidio all'adduttore: l'ecografia non ha dato nulla, dobbiamo valutarlo""Mi preoccupo solo del fatto che ho pochi giocatori a disposizione. Abbiamo sempre combattuto e abbiamo sempre avuto l'occasione di vincere. Proveremo a fare il massimo in queste ultime tre gare. Già stare vicino a Napoli e Fiorentina dà soddisfazione, non è male. Vediamo oggi cosa faranno loro e poi penseremo di fare il massimo noi"

"Non abbiamo tante soluzioni. Le gare durano 95 minuti, Sanabria ha avuto l'influenza e bisogna fare valutazioni anche a partita in corso""È Ricci, è quello che si trova meglio"."Ieri ha fatto il primo allenamento dopo quattro settimane, vedremo se durante la gara può darci una mano".- "Non l'ho subita, ero curioso di fare altre cose. A Milano mi è piaciuto il nostro 4-2-3-1, il primo tempo è stato più ottimo per interpretazione tattica. Sono tutte cose che si possono fare in futuro, se hai grandi attaccanti non è un problemi o se non hai i braccetti giochi a quattro. Mi sento arricchito perché posso usare tutti i moduli senza problemi".

"Quando firmi il contratto ti impegni. Avrei i sensi di colpa se avessi visto che c'erano giocatori mollare. A tre partite dalla fine però non ho notato questo e non ho sensi di colpa. Quando si firma un contratto ti impegni e devi essere convinto della scelta. Valutando le cose non ho avuto una convinzione totale. Sono scelte importanti per la vita e devi essere convinto al cento per cento, devi sentire dentro di te che è la cosa giusta".