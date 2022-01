E’ Samuele Ricci il nome nuovo per il centrocampo del Torino. Nelle ultime ore il dt Davide Vagnati ha rotto gli indugi e ha avviato la trattativa con l’Empoli per il centrocampista classe 2001 che, attualmente, è impegnato con Roberto Mancini nello stage della Nazionale a Coverciano. Dopo aver ceduto Tomas Rincon alla Sampdoria e aver definito il passaggio di Daniele Baselli al Cagliari (manca solo l’ufficializzazione dell’operazione), il Torino sta ora cercando di portare alla corte di Ivan Juric un rinforzo in mezzo al campo.



PERFETTO PER JURIC - Ricci corrisponde perfettamente alla caratteristiche richieste dall’allenatore croato: è giovane, ha doti tecniche importanti e ampi margini di miglioramento. E Juric è un tecnico che ha dimostrato di saper lavorare e valorizzare al massimo i giovani. Il Torino non ha ancora trovato l’accordo con l’Empoli e il giocatore, ma la trattativa è già incanalata verso i binari giusti: Ricci potrebbe arrivare sotto la Mole a titolo definitivo per una cifra intorno agli 8 milioni di euro.



ALTERNATIVA A NANDEZ - L’eventuale arrivo al Torino di Ricci spingerebbe ulteriormente Nahitan Nandez verso la Juventus: per il centrocampista uruguaiano si è aperto un vero e proprio derby di mercato, ma le difficoltà della società granata a trovare un accordo con il Cagliari e con lo stesso calciatore uruguaiano hanno spinto sempre più Vagnati a vagliare altre piste. Quella che porta a Ricci è la più calda.