Nonostante la fine della sessione di calciomercato si stia avvicinando e non sia stata effettuata ancora nessuna cessione, il Torino non sembra aver fretta di accelerare le trattative in ballo. Neppure quella con l'Udinese per Seko Fofana.



Il centrocampista è da tempo seguito dai dirigenti granata ma le richieste economiche del club friulano, 12 milioni di euro, sono ritenute eccessive dal direttore sportivo Massimo Bava e dal presidente Urbano Cairo. Per questo momento ora la trattativa è in una fase di stand by.