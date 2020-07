Dopo essere stato vicino all'acquisto di Karol Linetty a gennaio, il Torino sta ora preparando una nuova offerta per il centrocampista della Sampdoria. Offerta che verrà però formulata solamente dopo aver ottenuto il sì di Marco Giampaolo ad allenare la squadra granata.



E' proprio il tecnico ad aver chiesto come rinforzo il centrocampista polacco, che ha potuto conoscere e allenare proprio negli anni alla Sampdoria. Se Giampaolo troverà l'accordo con il Torino, la trattativa per Linetty potrebbe accelerare.