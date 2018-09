Lo scorso luglio, prima della partenza per il ritiro di Bormio, il Torino ha presentato la prima e la seconda maglia di questa stagione 2018/2019, è rimasto però il mistero riguardante la terza divisa da gioco, mistero che verrà svelato domani quando alle ore 18, presso il Kappa Store di via Lagrange 3, verrà presentata ai tifosi e alla stampa.



Alla presentazione sarà presente anche il centrocampista Roberto Soriano, che fino alle ore 19.30 sarà a disposizione dei tifosi per firmare autografi e scattare foto. Secondo le prime indiscrezione la nuova terza maglia del Torino sarà color verde petrolio.