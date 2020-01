Il primo colpo in entrata del Torino in questa sessione di mercato potrebbe essere Ian Poveda. La società granata sta cercando di chiudere la trattativa per il giovane attaccante esterno classe 2001 di proprietà del Manchester City ma in scadenza di contratto con il club inglese.



L'accordo con il giocatore è già stato trovato, ora il direttore sportivo Massimo Bava sta cercando quello con il club inglese per avere subito l'esterno d'attacco.