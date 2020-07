La vittoria contro il Genoa di una settimana ha avvicinato il Torino alla salvezza (la squadra di Moreno Longo spera di riuscire a chiudere il discorso tra la partita di quest'oggi contro l'Hellas Verona e la successiva contro la Spal): con le possibilità di restare in serie A in aumento, il direttore tecnico Davide Vagnati sta ora provando ad accelerare la trattativa per chiudere l'affare Giacomo Bonaventura.



Il centrocampista lascerà il Milan a parametro zero e il Torino è una delle squadre interessate ad acquistarlo ma la concorrenza non manca.