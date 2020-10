Questa è una giornata importante per il futuro di Gaston Ramirez: il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha in programmo un colloquio con l'agente del giocatore, Pablo Betancourt, per cercare di giungere a un accordo e chiudere le trattativa.



Ramirez è in scadenza di contratto con la Sampdoria e al momento non sembra intenzionato a rinnovare, il Torino si è quindi fatto avanti per averlo su richiesta di Marco Giampaolo, che lo aveva già allenato proprio in blucerchiato.