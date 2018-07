Le possibilità che il difensore che possa arrivare a rinforzare il reparto difensivo del Torino sia Juan Jesus stanno aumentando ora dopo ora. In attesa che Lyanco recuperi dall'infortunio al piede e ritrovi la migliore condizione fisica (ci vorranno ancora alcuni mesi), la squadra di Walter Mazzarri ha bisogno di un giocatore di assoluta affidabilità da affiancare a Nicolas Nkoulou e Armando Izzo: Juan Jesus farebbe proprio al caso dell'allenatore toscano.



Mazzarri e Juan Jesus hanno già lavorato insieme ai tempi dell'Inter, il tecnico quindi conosce già il giocatore e per questo lo ha richiesto come rinforzo per il suo Torino.