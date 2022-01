Un’idea, pazza per dirla alla, ma che con il passare del tempo si sta trasformando in qualcosa di sempre più concreto:I rapporti tra la società granata e ilsono ottimi, nonostante in estate sia saltato all’ultimo lo scambio tra Armando Izzo e Sebastian Walukiewicz, non per cause imputabili ai club ma per il no detto dal difensore napoletano al trasferimento in Sardegna. Ora il Cagliari è tornato a bussare alla porta del Torino, questa volta peri - giocatore cheha allenato e apprezzato proprio ai tempi della sua esperienza in granata - ed è così che il dt Davide Vagnati ha provato a imbastire un altro scambio, stavolta coinvolgendo il centrocampista uruguaiano.e le parti dovranno ancora parlare a lungo prima di poter eventualmente arrivare alla fumata bianca. Nandez è un calciatore molto duttile, capace di ricoprire più ruolo e che nel 3-4-2-1 di Ivan Juric potrebbe essere impiegato sia come trequartista di destra sia in una posizione più arretrata come interno o esterno di centrocampo. Il suo rendimento con la maglia rossoblù è stato sempre positivo,con i nerazzurri l’accordo però non è mai stato trovato (anzi ora il club di Suning sembra abbia cambiato obiettivi) e per questo il Torino sta provando ora a inserirsi e battere la concorrenza.L’operazione è comunque molto complicata perché per acquistare il giocatore uruguaianouna cifra che il presidente Urbano Cairo al momento non sembra disposto a spendere per nessun giocatore: per questoVagnati è al lavoro per cercare uno sconto ma soprattutto una soluzione che possa far abbassare il prezzo del cartellino.